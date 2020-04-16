Healthcare
April 16, 2020 / 12:39 AM / Updated 36 minutes ago

BRIEF-Imricor Medical Systems Says No Longer Likely That 15 Icmr Labs Will Be Ordering Consumables By 30 June

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April 16 (Reuters) - Imricor Medical Systems Inc:

* IMRICOR MEDICAL SYSTEMS INC - NO LONGER LIKELY THAT 15 ICMR LABS WILL BE ORDERING CONSUMABLES BY 30 JUNE

* IMRICOR MEDICAL SYSTEMS INC - NO LONGER LIKELY THAT 15 ICMR LABS WILL BE ORDERING CONSUMABLES BY 30 JUNE

* IMRICOR MEDICAL SYSTEMS INC - MANUFACTURING OPERATIONS HAVE RESUMED ACROSS TWO SEPARATE CLEAN ROOMS

* IMRICOR MEDICAL SYSTEMS INC - ONCE HOSPITALS AGAIN OPEN TO OUTSIDE PERSONNEL, CO EXPECTS ITS NEXT THREE SITES TO BE OPERATIONAL SHORTLY THEREAFTER Source text for Eikon: Further company coverage:

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