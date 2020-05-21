Healthcare
May 21, 2020 / 11:29 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-IMV Announces Selection Of A Vaccine Candidate Against Covid-19 To Advance Into Human Clinical Studies

1 Min Read

May 21 (Reuters) - IMV Inc:

* IMV ANNOUNCES SELECTION OF A VACCINE CANDIDATE AGAINST COVID-19 TO ADVANCE INTO HUMAN CLINICAL STUDIES

* IMV INC - PHASE 1 CLINICAL STUDY OF DPX-COVID-19 IS SCHEDULED DURING SUMMER 2020

* IMV INC - MAJORITY OF 23 PEPTIDE EPITOPES SELECTED BY IMV DEMONSTRATED ROBUST ANTIBODY RESPONSES IN AN ANIMAL MODEL

* IMV INC - SELECTED MULTIPLE PEPTIDE EPITOPES TO BE FORMULATED WITHIN DPX PLATFORM TO FORM VACCINE CANDIDATE AGAINST NOVEL CORONAVIRUS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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