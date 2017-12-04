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BRIEF-Inabox Group says ‍Total Staff Numbers To Be Reduced By Around 10%
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December 4, 2017 / 12:16 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Inabox Group says ‍Total Staff Numbers To Be Reduced By Around 10%

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Inabox Group Ltd:

* ‍COST REDUCTION PLAN TO BE IMPLEMENTED IN H1 FY18 WITH OVER $2M IN ANNUALISED COST SAVINGS EXPECTED​

* ‍UNDER PLAN, TWO OF CO‘S OPERATIONS CENTRES WILL BE MERGED REDUCING DUPLICATION AND IMPROVING SERVICE EFFICIENCY AND RESPONSIVENESS​

* ‍MANAGEMENT OF CO‘S ENGINEERING FIELD FORCE WILL BE CENTRALISED AROUND COUNTRY​

* ‍TOTAL STAFF NUMBERS TO BE REDUCED BY AROUND 10% TO ALIGN ITS PERSONNEL COSTS TO REVISED FORECAST REVENUE EXPECTED IN H2 FY18​

* ‍CO‘S MONITORING AND MAINTENANCE FUNCTION WILL BE CENTRALISED AND TAKEN OFFSHORE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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