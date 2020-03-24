Healthcare
March 24, 2020 / 5:08 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Incap Temporarily Reduces Capacity In UK, Withdraws Outlook For 2020

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Incap Oyj:

* REG-INCAP TEMPORARILY REDUCES ITS CAPACITY IN UK AND WITHDRAWS ITS OUTLOOK FOR 2020

* WILL TEMPORARILY REDUCE OPERATIONS OF ITS STRAFFORDSHIRE FACTORY IN UK TO FOCUS ON PRODUCTION OF MEDICAL AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS ONLY

* DUE TO INDIAN GOVERNMENT’S LATEST NATIONWIDE LOCKDOWN ANNOUNCED NOW, CLOSE DOWN OF TUMKUR UNIT HAS TODAY BEEN EXTENDED UNTIL 15 APRIL 2020

* REST OF INCAP’S LOCAL MANUFACTURING CAPACITY WILL BE CLOSED DOWN FOR THREE WEEKS UNTIL 14 APRIL 2020

* AS A RESULT OF CURRENT UNCERTAINTY RELATING TO COVID-19 PANDEMIC, INCAP WITHDRAWS ITS CURRENT GUIDANCE FOR 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below