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April 6, 2018 / 11:40 AM / a day ago

BRIEF-Incyte, Merck Provide Update On Phase 3 Study

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Incyte Corp:

* INCYTE AND MERCK PROVIDE UPDATE ON PHASE 3 STUDY OF EPACADOSTAT IN COMBINATION WITH KEYTRUDA® (PEMBROLIZUMAB) IN PATIENTS WITH UNRESECTABLE OR METASTATIC MELANOMA

* INCYTE AND MERCK PROVIDE UPDATE ON PHASE 3 STUDY OF EPACADOSTAT IN COMBINATION WITH KEYTRUDA® (PEMBROLIZUMAB) IN PATIENTS WITH UNRESECTABLE OR METASTATIC MELANOMA

* STUDY’S SECOND PRIMARY ENDPOINT OF OVERALL SURVIVAL ALSO IS NOT EXPECTED TO REACH STATISTICAL SIGNIFICANCE

* BASED ON RESULTS, AND AT RECOMMENDATION OF EDMC, PHASE 3 STUDY WILL BE STOPPED

* 252 WAS CONSISTENT WITH THAT OBSERVED IN STUDIES OF EPACADOSTAT IN COMBINATION WITH KEYTRUDA

* 252 STUDY EVALUATING EPACADOSTAT WITH KEYTRUDA DETERMINED STUDY DID NOT MEET PRIMARY ENDPOINT Source text for Eikon: Further company coverage:

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