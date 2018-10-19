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October 19, 2018 / 2:30 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Incyte's Mid-stage Geometry Mono-1 Trial Of Investigational Medicine Capmatinib Shows Positive Results

1 Min Read

Oct 19 (Reuters) - Incyte Corp:

* PHASE 2 GEOMETRY MONO-1 TRIAL OF INVESTIGATIONAL MEDICINE CAPMATINIB SHOWS POSITIVE RESULTS IN PATIENTS WITH MET-MUTATED ADVANCED NSCLC

* ADVERSE EVENTS (AES) WERE CONSISTENT WITH PREVIOUSLY REPORTED DATA AND NO NEW SAFETY SIGNALS WERE OBSERVED IN STUDY

* CLINICAL FINDINGS FROM ONGOING STUDY INDICATE SAFETY PROFILE WAS CONSISTENT WITH PREVIOUSLY REPORTED DATA RESULTS

* NOVARTIS HAS EXCLUSIVE DEVELOPMENT & COMMERCIALIZATION WORLDWIDE RIGHTS TO CAPMATINIB Source text for Eikon: Further company coverage:

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