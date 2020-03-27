Healthcare
March 27, 2020 / 11:26 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Ind Swift Laboratories Ltd -Ops At Manufacturing Units, R&D Centers Disrupted

1 Min Read

March 27 (Reuters) - IND Swift Laboratories Ltd:

* IND SWIFT LABORATORIES LTD -OPERATIONS IN OUR MANUFACTURING UNITS, AND RESEARCH & DEVELOPMENT CENTERS HAVE BEEN DISRUPTED

* IND SWIFT LABORATORIES LTD -HAD TO SCALE DOWN OPERATIONS AT OUR OPERATING LOCATIONS

* IND SWIFT LABORATORIES LTD -ASSESSING IMPACT OF LOCKDOWN ON OUR ABILITY TO CONTINUE WITH MANUFACTURING OPERATIONS OF ESSENTIAL APIS

* IND SWIFT LABORATORIES LTD -ANTICIPATE DELAYED DELIVERIES FOR SOME PRODUCTS DUE TO PARTIAL SHUTDOWN Source text for Eikon: Further company coverage:

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