FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 22, 2018 / 9:40 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Independent Bank Group To Acquire Guaranty Bancorp For About $1 Bln

Reuters Staff

1 Min Read

May 22 (Reuters) - Independent Bank Group Inc:

* INDEPENDENT BANK GROUP, INC. TO ACQUIRE GUARANTY BANCORP

* INDEPENDENT BANK GROUP INC - AGGREGATE CONSIDERATION IS VALUED AT APPROXIMATELY $1.0 BILLION

* INDEPENDENT BANK GROUP INC - DEAL FOR APPROXIMATELY $35.37 PER GBNK SHARE

* INDEPENDENT BANK GROUP - EXPECTS ACQUISITION TO BE ABOUT 6.5% ACCRETIVE TO EARNINGS PER COMMON SHARE IN 2020

* INDEPENDENT BANK GROUP INC - SHAREHOLDERS OF GUARANTY BANCORP WILL RECEIVE 0.45 SHARES OF IBTX COMMON STOCK FOR EACH SHARE OF GBNK COMMON STOCK

* INDEPENDENT BANK GROUP - EXPECTS DEAL TO BE ABOUT 4.7% DILUTIVE TO TANGIBLE BOOK VALUE PER SHARE AT CLOSING WITH AN EARNBACK PERIOD OF 3.1 YEARS

* INDEPENDENT BANK - GUARANTY BANCORP’S CEO PAUL W. TAYLOR AND CHAIRMAN EDWARD B. CORDES WILL JOIN BOARD OF INDEPENDENT BANK GROUP ON DEAL CLOSING

* INDEPENDENT BANK - GUARANTY BANCORP WILL MERGE WITH AND INTO INDEPENDENT BANK GROUP IN AN ALL-STOCK TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.