BRIEF-Independent Bank Group To Acquire Integrity Bancshares

Nov 28 (Reuters) - Independent Bank Group Inc:
* INDEPENDENT BANK GROUP, INC. TO ACQUIRE INTEGRITY BANCSHARES, INC.
* INDEPENDENT BANK GROUP INC - INDEPENDENT BANK GROUP TO PAY CASH IN AGGREGATE AMOUNT OF $31.6 MILLION TO SHAREHOLDERS AND OPTION HOLDERS OF INTEGRITY
* INDEPENDENT BANK GROUP INC - MERGER HAS BEEN APPROVED BY BOARDS OF DIRECTORS OF BOTH COMPANIES
* INDEPENDENT BANK GROUP - UNDER TERMS, CO TO ISSUE 2.07 MILLION SHARES OF CO‘S COMMON STOCK, PAY CASH IN AMOUNT OF $31.6 MILLION TO SHAREHOLDERS OF INTEGRITY Source text for Eikon: Further company coverage: