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#Market News
November 28, 2017 / 9:23 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Independent Bank Group To Acquire Integrity Bancshares

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Independent Bank Group Inc:

* INDEPENDENT BANK GROUP, INC. TO ACQUIRE INTEGRITY BANCSHARES, INC.

* INDEPENDENT BANK GROUP INC - INDEPENDENT BANK GROUP TO PAY CASH IN AGGREGATE AMOUNT OF $31.6 MILLION TO SHAREHOLDERS AND OPTION HOLDERS OF INTEGRITY​

* INDEPENDENT BANK GROUP INC - ‍MERGER HAS BEEN APPROVED BY BOARDS OF DIRECTORS OF BOTH COMPANIES​

* INDEPENDENT BANK GROUP - ‍UNDER TERMS, CO TO ISSUE 2.07 MILLION SHARES OF CO‘S COMMON STOCK, PAY CASH IN AMOUNT OF $31.6 MILLION TO SHAREHOLDERS OF INTEGRITY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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