FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 19, 2018 / 11:53 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-India Cenbank Chief Patel Says Several Upside Risks to Inflation Persist

Reuters Staff

2 Min Read

April 19 (Reuters) -

* INDIA CENBANK CHIEF PATEL SAYS GOING FORWARD COMBINED EFFECTS OF OBSERVED MODERATION IN FOOD INFLATION IN JAN-FEB AND EXPECTED FURTHER SOFTENING IN MARCH ARE LIKELY TO RESULT IN LOWER HEADLINE INFLATION TRAJECTORY IN FIRST HALF

* INDIA CENBANK CHIEF PATEL SAYS INPUT COST PRESSURES ARE RISING AND THE CORPORATES ARE GRADUALLY REGAINING SOME PRICING POWER

* INDIA CENBANK CHIEF PATEL SAYS THE OUTLOOK OF INFLATION ALSO FACES SEVERAL UNCERTAINTIES

* INDIA CENBANK CHIEF PATEL SAYS THERE ARE CLEARER SIGNS OF REVIVAL OF INVESTMENT ACTIVITY

* INDIA CENBANK CHIEF PATEL SAYS EVEN AS INFLATION HAS MODERATED IN RECENT MONTHS, SEVERAL UPSIDE RISKS TO INFLATION PERSIST

* INDIA CENBANK CHIEF PATEL SAYS WOULD LIKE TO WAIT FOR MORE DATA AND WATCH HOW VARIOUS RISKS TO INFLATION EVOLVE

* INDIA MPC MEMBER DUA SAYS DESPITE THE RECENT FALL IN HEADLINE INFLATION, SEVERAL UPSIDE RISKS PREVAIL - MINUTES

* INDIA MPC MEMBER DUA SAYS PROPOSED INCREASE IN CUSTOMS DUTY IS LIKELY TO INCREASE INFLATION - MINUTES

* INDIA MPC MEMBER DUA SAYS POSSIBILITY OF AN ESCALATING TRADE WAR IS A GROWING RISK FACTOR- MINUTES

* INDIA MPC MEMBER DUA SAYS WITH UPSIDE RISKS TO INFLATION AND LACKLUSTRE GROWTH PROSPECTS A WAIT AND WATCH STRATEGY WITH RESPECT TO EVOLVING RISKS ALONG WITH STATUS QUO IN INTEREST RATES RECOMMENDED- MINUTES Source text for Eikon: bit.ly/2JY2nzq (Mumbai newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.