BRIEF-India Cenbank Governor Says Yes Bank Depositors' Interest Will Be Fully Protected

March 6 (Reuters) - Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das:
* SAYS ALL CENTRAL BANKS, INCLUDING RBI HAVE RESOLVED TO WORK TOGETHER IN COORDINATION TO SOLVE CORONAVIRUS PROBLEM
* SAYS SEEN SOME AMOUNT OF REVIVAL IN PORT ACTIVITIES IN CHINA, NEED TO SEE IF THEY SUSTAIN
* SAYS INDIA TO BE IMPACTED TO SOME EXTENT, NOT AS INTEGRATED WITH THE GLOBAL VALUE CHAIN AS SOME OTHER COUNTRIES
* NON-STIGMATISED CURRENCY SWAP LINE MUST BE LAUNCHED BY THE IMF FOR COUNTRIES THAT NEED THEM
* SAYS COORDINATED SWAP LINE WOULD ACT AS SECOND LINE OF DEFENCE TO BOLSTER NATIONAL RESERVES ACROSS COUNTRIES
* SAYS WE STAND COMMITTED TO MAINTAIN STABILITY IN THE FINANCIAL AND BANKING SECTOR IN INDIA
* SAYS DECISION ON YES BANK TAKEN TO MAINTAIN RESILIENCE IN THE BANKING SECTOR
* SAYS AN INVESTOR LED ACTION IS PREFERRED ON YES BANK, WE DIDN’T WANT TO ACT PREMATURELY
* SAYS YES BANK DEPOSITORS’ INTEREST WILL BE FULLY PROTECTED
* SAYS TIMING TO INTERVENE IN YES BANK IS QUITE APPROPRIATE Further company coverage: