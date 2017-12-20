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December 20, 2017 / 11:53 AM / Updated 21 minutes ago

BRIEF-India MPC Member Patra Says Time Now To Commence Withdrawal Of Policy Accommodation -Minutes

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) -

* INDIA MPC MEMBER PATRA: PROJECTIONS INDICATE THAT INFLATION PRINTS ARE LIKELY TO STAY ABOVE TARGET FROM HERE ON -MINUTES

* INDIA MPC MEMBER PATRA: AS GROWTH REGAINS SOLID GROUND, IT COULD LIKELY SUSTAIN INFLATION ABOVE THE TARGET -MINUTES

* INDIA MPC MEMBER PATRA: IN MY VIEW, IT IS TIME NOW TO COMMENCE WITHDRAWAL OF ACCOMMODATION, CONSISTENT WITH EVOLVING STANCE OF LIQUIDITY MANAGEMENT -MINUTES

* INDIA MPC MEMBER DUA: RESERVE BANK‘S SURVEYS INDICATE PERFORMANCE IN SERVICES AND INFRASTRUCTURE SECTORS EXPECTED TO IMPROVE IN Q4 -MINUTES (Reporting by Abhirup Roy and Zeba Siddiqui in Mumbai)

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