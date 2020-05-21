Healthcare
May 21, 2020 / 7:03 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Indian Domestic Flights Can Begin With One-Third Ops, Should Follow Fare Limits -Govt

1 Min Read

May 21 (Reuters) -

* INDIAN DOMESTIC FLIGHTS WILL BE PERMITTED TO COMMENCE WITH ABOUT ONE-THIRD OPERATIONS - GOVERNMENT DOCUMENT

* INDIAN AIRLINES SHOULD FOLLOW LIMITS OF FARES PRESCRIBED BY GOVERNMENT DURING COVID-19 PANDEMIC -GOVERNMENT DOCUMENT

* INDIAN AIRLINES SHOULD NOT PROVIDE ON-BOARD MEALS, CABIN CREW TO WEAR FULL PROTECTIVE SUITS -GOVERNMENT DOCUMENT

* INDIA AIR PASSENGERS MUST REGISTER ON CORONAVIRUS TRACING APP DURING COVID-19 PANDEMIC -GOVERNMENT DOCUMENT

* INDIA AIR PASSENGERS WITH “RED” OR HIGHER-RISK STATUS ON ‘AAROGYA SETU’ CORONAVIRUS TRACING APP WILL NOT BE PERMITTED TO TRAVEL -GOVERNMENT DOCUMENT

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