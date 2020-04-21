Healthcare
April 21, 2020 / 12:54 PM / Updated 41 minutes ago

BRIEF-India's ACC March Quarter Profit Falls

1 Min Read

April 21 (Reuters) - ACC Ltd:

* MARCH QUARTER PROFIT 3.20 BILLION RUPEES VERSUS PROFIT OF 3.38 BILLION RUPEES LAST YEAR

* MARCH QUARTER TOTAL REVENUE FROM OPERATIONS 35.02 BILLION RUPEES VERSUS 39.19 BILLION RUPEES LAST YEAR

* CONSENSUS FORECAST FOR MARCH QUARTER PROFIT WAS 2.64 BILLION RUPEES —- REFINITIV DATA

* ACC - DUE TO INDIA LOCKDOWN IN LIGHT OF COVID-19 PANDEMIC, VOLUMES FOR MARCH HAS BEEN IMPACTED

* ACC - “WITNESSED WEAK OFFTAKE” DURING QUARTER DUE TO COVID-19 NATION-WIDE LOCKDOWN FROM MARCH 24

* ACC - CEMENT SALES VOLUMES DECLINED BY 12% DURING THIS QUARTER

* ACC - EXPECT CEMENT DEMAND TO INCREASE IN MEDIUM TERM ONCE COVID-19 PANDEMIC SUBSIDES & BUSINESS OPERATIONS COMMENCE Further company coverage:

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