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February 8, 2018 / 2:20 PM / in 15 hours

BRIEF-India's Antitrust Body Issues Order Against Google For "Search Bias, Imposes Penalty"

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Alphabet Inc:

* INDIA‘S ANTITRUST REGULATOR ISSUES ORDER AGAINST GOOGLE FOR “SEARCH BIAS, IMPOSES PENALTY ”

* INDIA‘S ANTITRUST REGULATOR - IMPOSED A PENALTY OF 1.36 BILLION INDIAN RUPEES UPON GOOGLE AFTER TAKING INTO ACCOUNT REVENUE FROM INDIA OPERATIONS

* INDIA‘S ANTITRUST REGULATOR - “ALLEGATIONS AGAINST GOOGLE IN RESPECT OF SEARCH RESULTS ESSENTIALLY CENTRED AROUND DESIGN OF SEARCH ENGINE RESULT PAGE”

* INDIA'S ANTITRUST REGULATOR - GOOGLE LEVERAGING "DOMINANCE" IN MARKET FOR WEB SEARCH TO STRENGTHEN POSITION IN MARKET FOR SYNDICATE SEARCH SERVICES Source text - (bit.ly/2nSZO7O) Further company coverage: (Reporting by Sudarshan Varadhan)

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