Directory of sitesLoginContactSupport
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
Healthcare

BRIEF-India's Bharat Biotech Says Application For Emergency Use Listing For Covid-19 Vaccine Submitted To WHO

By Reuters Staff

1 Min Read

May 25 (Reuters) -

* INDIA’S BHARAT BIOTECH SAYS APPLICATION FOR EMERGENCY USE LISTING FOR COVID-19 VACCINE SUBMITTED TO WHO - TWEET

* INDIA’S BHARAT BIOTECH SAYS APPLICATION FOR EMERGENCY USE LISTING SUBMITTED TO WHO; REGULATORY APPROVALS EXPECTED JULY-SEPTEMBER 2021 - TWEET

* INDIA'S BHARAT BIOTECH SAYS REGULATORY APPROVALS FOR ITS COVID-19 VACCINE ARE IN PROCESS IN ABOUT 60 COUNTRIES INCLUDING U.S., BRAZIL, HUNGARY Source text: bit.ly/3ulLLHQ

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up