Healthcare
June 2, 2020 / 10:46 AM / Updated an hour ago

BRIEF-India's Britannia Industries March-Qtr Consol Net Profit Rises

1 Min Read

June 2 (Reuters) - Britannia Industries Ltd:

* MARCH-QUARTER CONSOL NET PROFIT 3.75 BILLION RUPEES VERSUS PROFIT OF 2.97 BILLION RUPEES YEAR AGO

* CONSENSUS FORECAST FOR MARCH-QUARTER CONSOL PROFIT WAS 3.36 BILLION RUPEES — REFINITIV DATA

* MARCH QUARTER CONSOL TOTAL REVENUE FROM OPERATIONS 28.68 BILLION RUPEES VERSUS 27.99 BILLION RUPEES YEAR AGO

* GROWTH WAS HIT BY COVID-19 IN MARCH, IMPACTING REVENUE & NET PROFIT GROWTH IN QUARTER BY AN ESTIMATED 7-10% Source text: bit.ly/3eFAJG8 Further company coverage:

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