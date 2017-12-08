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BRIEF-India's City Union Bank Says Mastercard Reported Improper Debit Card Transactions To Co
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December 8, 2017 / 6:54 AM / Updated an hour ago

BRIEF-India's City Union Bank Says Mastercard Reported Improper Debit Card Transactions To Co

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 8 (Reuters) - City Union Bank Ltd:

* SAYS MASTERCARD RECENTLY REPORTED TO CO CERTAIN SET OF IMPROPER DEBIT CARD TRANSACTIONS

* SAYS BANK HAD SHUTDOWN ENTIRE ATM/ECOM/POS NETWORK AND TOOK INTO MAINTAINENCE MODE FOR INVESTIGATION

* INITIAL ESTIMATE OF QUANTUM OF MONEY IN IMPROPER TRANSACTINS ACROSS ALL PAYMENT SETTLING PLATFORMS IS ABOUT 300 MLN-320 MLN RUPEES

* TRANSACTIONS ORIGINATED, WERE APPROVED OUTSIDE CUB NETWORK WITHOUT CORRESPONDING ENTRIES IN CUSTOMER ACCOUNTS IN CUB‘S CORE BANKING

* BANK HAS CYBER SECURITY INSURANCE COVER OF ABOUT 250 MLN RUPEES

* PROBES REVEALED SIMILAR IMPROPER TRANSACTIONS WERE ALSO FOUND THROUGH VISA, NPCI NETWORKS

* MAIN MODE OF WITHDRAWAL OF MONEY IS FROM ATMS FROM NOT JUST INDIA, BUT ABOUT 20 COUNTRIES

* SAYS BANK'S PAYMENT SYSTEMS ARE BACK TO NORMAL Source text - bit.ly/2A3zTit Further company coverage:

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