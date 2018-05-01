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Healthcare
May 1, 2018 / 6:58 AM / Updated 37 minutes ago

BRIEF-India's Fortis Healthcare Gets Modified Investment Proposal From Munjals & Burmans

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Fortis Healthcare Ltd:

* GETS MODIFIED INVESTMENT PROPOSAL FROM MUNJAL’S OFFICE AND BURMAN’S OFFICE TO INVEST DIRECTLY INTO CO

* REVISED BINDING OFFER TO INVEST 18 BILLION RUPEES DIRECTLY INTO CO

* OFFER INCLUDES INVESTMENT WORTH 8 BILLION RUPEES VIA PREFERENTIAL ISSUE OF EQUITY SHARES

* OFFER INCLUDES INVESTMENT OF 10 BILLION RUPEES VIA PREFERENTIAL ISSUE OF WARRANTS

* ALLOTMENT & PRICING FOR THE PREFERENTIAL ISSUE OF SHARES AT 167 RUPEES PER SHARE

* ALLOTMENT & PRICING FOR THE PREFERENTIAL ISSUE OF WARRANTS AT 176 RUPEES PER SHARE

* PROPOSAL FROM MUNJAL'S OFFICE AND BURMAN'S OFFICE PROPOSES STRATEGIC SALE OF CO'S SRL BUSINESS Source text - bit.ly/2FvJb8R Further company coverage:

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