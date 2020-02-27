Healthcare
February 27, 2020 / 12:13 PM / Updated an hour ago

BRIEF-India's Glenmark Pharma & UK's Hikma Enter Exclusive Licensing Agreement For Nasal Spray In U.S.

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Glenmark Pharmaceuticals Ltd:

* SAYS CO, HIKMA ENTER EXCLUSIVE LICENSING AGREEMENT FOR COMMERCIALIZING RYALTRIS™ SEASONAL ALLERGIC RHINITIS NASAL SPRAY IN US

* SAYS WILL RECEIVE AN UPFRONT PAYMENT, REGULATORY APPROVAL AND COMMERCIAL MILESTONE PAYMENTS. ROYALTIES FROM HIKMA

* GLENMARK WILL BE RESPONSIBLE FOR THE CONTINUED DEVELOPMENT AND REGULATORY APPROVAL OF RYALTRIS BY US FDA

* HIKMA TO BE RESPONSIBLE FOR COMMERCIALIZATION OF RYALTRIS IN U.S. FOLLOWING FDA APPROVAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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