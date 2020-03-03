Healthcare
March 3, 2020 / 12:28 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-India's HAL Gets ICC International Court Of Arbitration Notice On Request For Arbitration From RUAG Aerospace Services

1 Min Read

March 3 (Reuters) - Hindustan Aeronautics Ltd:

* GOT NOTICE FROM INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION OF INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE

* GOT INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION NOTICE ON REQUEST FOR ARBITRATION FROM RUAG AEROSPACE SERVICES GMBH

* HAS INITIATED NECESSARY ACTION WITH REGARDS TO ARBITRATION PROCESS

* AMOUNT IN DISPUTE PARTIALLY QUANTIFIED BY OPPONENT PARTY IS $21.9 MILLION

* AMOUNT IN DISPUTE IS AGAINST ALLEGED DAMAGES ON CO’S BREACH OF AGREEMENT REGARDING PARTS SUPPLY FOR DORNIER-228 PRODUCTION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below