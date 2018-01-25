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January 25, 2018 / 7:56 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-India's L&T Finance Holdings Dec-Qtr Consol Profit Jumps About 42 pct

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - L&T Finance Holdings Ltd:

* DEC QUARTER CONSOL NET PROFIT 3.84 BILLION RUPEES

* DEC QUARTER CONSOL REVENUE FROM OPERATIONS 26.30 BILLION RUPEES

* CONSOL NET PROFIT IN DEC QUARTER LAST YEAR WAS 2.71 BILLION RUPEES; CONSOL REVENUE FROM OPERATIONS WAS 20.94 BILLION RUPEES

* DEC QUARTER AVERAGE ASSETS UNDER MANAGEMENT OF INVESTMENT MANAGEMENT BUSINESS UP 71 PERCENT TO 603.13 BILLION RUPEES

* DEC QUARTER NET NPA 2.87 PERCENT VERSUS 3.31 PERCENT LAST QUARTER

* DEC QUARTER GROSS NPA 5.49 PERCENT VERSUS 5.80 PERCENT LAST QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

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