FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
May 3, 2018 / 10:22 AM / in 2 hours

BRIEF-India's L&T Finance Holdings March-Qtr Consol Profit Up About 28 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - L&T Finance Holdings Ltd:

* MARCH QUARTER CONSOL NET PROFIT 4.06 BILLION RUPEES

* MARCH QUARTER CONSOL REVENUE FROM OPERATIONS 27.48 BILLION RUPEES

* CONSOL NET PROFIT IN MARCH QUARTER LAST YEAR WAS 3.16 BILLION RUPEES; CONSOL REVENUE FROM OPERATIONS WAS 21.63 BILLION RUPEES

* SAYS CO RECOMMENDED DIVIDEND OF 1 RUPEE PER SHARE

* MARCH QUARTER AVERAGE ASSETS UNDER MANAGEMENT OF INVESTMENT MANAGEMENT BUSINESS UP 68 PERCENT TO 659.32 BILLION RUPEES

* MARCH QUARTER NET NPA 2.34 PERCENT VERSUS 2.87 PERCENT LAST QUARTER

* MARCH QUARTER GROSS NPA 4.80 PERCENT VERSUS 5.49 PERCENT LAST QUARTER Source text - bit.ly/2FDpGLN Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.