BRIEF-India's SEBI Initiates Probe Into Alleged Corporate Governance Breaches At ICICI Bank - ET Now Citing Sources

April 12 (Reuters) -
* INDIA MARKET REGULATOR INITIATES PROBE INTO ALLEGED CORPORATE GOVERNANCE BREACHES AT ICICI BANK - ET NOW CITING SOURCES
* SEBI SEEKS ALL KEY DOCUMENTS ON BOARD DECISIONS PERTAINING TO VIDEOCON GROUP - ET NOW CITING SOURCES
* SEBI SEEKS TO KNOW STANCE OF INDEPENDENT DIRECTORS ON DECISIONS LINKED TO VIDEOCON GROUP - ET NOW CITING SOURCES
* PRIMA FACIE SEBI SUSPECTS LISTING AGREEMENT DISCLOSURE VIOLATIONS BY CHANDA KOCHHAR - ET NOW CITING SOURCES Source text: bit.ly/2GUiLzj Further company coverage: