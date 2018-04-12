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April 12, 2018 / 9:10 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-India's SEBI Initiates Probe Into Alleged Corporate Governance Breaches At ICICI Bank - ET Now Citing Sources

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) -

* INDIA MARKET REGULATOR INITIATES PROBE INTO ALLEGED CORPORATE GOVERNANCE BREACHES AT ICICI BANK - ET NOW CITING SOURCES

* SEBI SEEKS ALL KEY DOCUMENTS ON BOARD DECISIONS PERTAINING TO VIDEOCON GROUP - ET NOW CITING SOURCES

* SEBI SEEKS TO KNOW STANCE OF INDEPENDENT DIRECTORS ON DECISIONS LINKED TO VIDEOCON GROUP - ET NOW CITING SOURCES

* PRIMA FACIE SEBI SUSPECTS LISTING AGREEMENT DISCLOSURE VIOLATIONS BY CHANDA KOCHHAR - ET NOW CITING SOURCES Source text: bit.ly/2GUiLzj Further company coverage:

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