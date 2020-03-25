Healthcare
March 25, 2020 / 8:54 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-India's Suven Pharma Says Lockdown Causing Shortage Of Raw Materials

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Suven Pharmaceuticals Ltd:

* INDIA LOCKDOWN DUE TO COVID HAS CAUSED A SHORTAGE OF RAW MATERIALS

* LOCKDOWN HAS PREVENTED COMPANY FROM BEING ABLE TO EXPORT FINISHED PRODUCTS

* GOVERNMENT AGENCIES AT SEAPORTS, AIRPORTS ARE NOT OPERATING TO INSPECT, CLEAR FINISHED GOODS

* THERE WILL LIKELY BE SUPPLY, SHIPMENT, PRODUCTION DISRUPTIONS WHICH IMPACT SUVEN

* IN CONTACT WITH GLOBAL SUPPLIERS TO STAY AHEAD OF ANY POTENTIAL IMPACT TO DELIVERY OF GOODS INTO SUVEN FACILITIES Source text for Eikon: [bit.ly/3ds1SfL] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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