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April 15, 2020 / 10:49 AM / Updated an hour ago

BRIEF-India's Wipro March-Qtr Consol Net Profit Slips To 23.26 Bln Rupees

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April 15 (Reuters) - Wipro Ltd:

* MARCH-QUARTER CONSOL NET PROFIT 23.26 BILLION RUPEES VERSUS 24.84 BILLION RUPEES YEAR AGO

* MARCH QUARTER CONSOL REVENUE 157.11 BILLION RUPEES VERSUS 150.06 BILLION RUPEES YEAR AGO

* CONSENSUS FORECAST FOR MARCH QUARTER CONSOL NET PROFIT WAS 24.47 BILLION RUPEES

* MARCH QUARTER IT SERVICES REVENUE 152.96 BILLION RUPEES VERSUS 145.87 BILLION RUPEES

* ASSESSED RECOVERABILITY OF UNBILLED RECEIVABLES, CONTRACT ASSETS, CERTAIN INVESTMENTS IN LIGHT OF COVID-19

* BASED ON CURRENT ASSUMPTIONS, EXPECTS TO RECOVER CARRYING AMOUNT OF ASSETS Source text: bit.ly/2RElGn3 Further company coverage:

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