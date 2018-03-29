FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Healthcare
March 29, 2018 / 7:11 AM / in 9 hours

BRIEF-‍Indivior Says Enters Into License Agreement For C4x Discovery's OX1 Antagonist Program​

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - Indivior Plc:

* ‍INDIVIOR ENTERS INTO AN EXCLUSIVE GLOBAL LICENSE AGREEMENT FOR C4X DISCOVERY’S OREXIN-1 (OX1) ANTAGONIST PROGRAM​

* ‍INDIVIOR UK LIMITED AND C4X DISCOVERY HOLDINGS PLC ENTERED INTO A LICENSE AGREEMENT​

* INDIVIOR - ‍UNDER AGREEMENT, INDIVIOR UK OBTAINED EXCLUSIVE GLOBAL RIGHTS TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE C4X’S ORAL OREXIN-1 RECEPTOR ANTAGONIST PROGRAM​

* INDIVIOR - ‍INDIVIOR UK WILL MAKE AN UPFRONT PAYMENT TO C4X OF $10 MILLION WITH POTENTIAL MILESTONE PAYMENTS TO C4X THAT COULD TOTAL $284 MILLION OVER TIME​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.