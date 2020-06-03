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June 3, 2020 / 7:28 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Indivior Says PTAB Of U.S. Patent And Trademark Office Issued Final Written Decision

1 Min Read

June 3 (Reuters) - Indivior PLC:

* INDIVIOR PLC - PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD (PTAB) OF U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO) ISSUED A FINAL WRITTEN DECISION IN IPR OF ‘454 PATENT

* INDIVIOR PLC - PTAB HELD THAT DRL DEMONSTRATED BY A PREPONDERANCE OF EVIDENCE THAT CLAIMS 1-5, 7, AND 9-14 OF ‘454 PATENT ARE UNPATENTABLE

* INDIVIOR PLC - CLAIM 6 WAS NOT CHALLENGED AND IS NOT ADDRESSED BY PTAB’S OPINION

* INDIVIOR PLC - IS REVIEWING PTAB’S DECISION AND CONSIDERING ITS OPTIONS FOR APPEAL. Source text for Eikon: Further company coverage:

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