Healthcare
April 16, 2020 / 7:05 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Indivior Says Safety Profile Of Up To 12-Month Sublocade Treatment Consistent With Transmucosal Buprenorphine

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Indivior PLC:

* INDIVIOR - SAFETY PROFILE OF UP TO 12-MONTH SUBLOCADE TREATMENT CONSISTENT WITH TRANSMUCOSAL BUPRENORPHINE, WITH ANTICIPATED INJECTION-SITE REACTIONS EXCEPTION

* INDIVIOR- AFTER 12 MONTHS OF SUBLOCADE TREATMENT, 61.5% OF ROLLOVER PARTICIPANTS AND 75.8% OF DE NOVO PARTICIPANTS WERE FREE OF ILLICIT OPIOID USE

* INDIVIOR PLC - OVERALL, 66.8% OF PARTICIPANTS IN SUBLOCADE TREATMENT REPORTED >1 TREATMENT-EMERGENT ADVERSE EVENT (TEAE) Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below