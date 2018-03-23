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March 23, 2018 / 7:19 AM / Updated 9 hours ago

BRIEF-Indivior Says ‍U.S. Court Found Alvogen Does Not Infringe Claims Of Certain U.S. Patent​s

Reuters Staff

2 Min Read

March 23 (Reuters) - Indivior Plc:

* INDIVIOR RESPONDS TO COURT RULING ANDA LITIGATION

* ‍RESPONDS TO COURT RULING IN ANDA LITIGATION AND ANNOUNCES INTENTION TO APPEAL

* INDIVIOR - ‍US DISTRICT COURT FOR DISTRICT OF DELAWARE HAS FOUND THAT ALVOGEN DOES NOT INFRINGE ASSERTED CLAIMS OF CERTAIN U.S. PATENT​S

* INDIVIOR PLC - ‍BELIEVES THAT IT HAS GROUNDS TO APPEAL RULING BY DISTRICT COURT OF DELAWARE​

* INDIVIOR - WILL NOT BE ABLE TO RELY ON ‘514, ‘150, AND ‘497 PATENTS TO PREVENT ALVOGEN FROM MANUFACTURING AND MARKETING A GENERIC FILM ALTERNATIVE IN US​​

* ‍FINANCIAL GUIDANCE FOR FY 2018, PROVIDED BY INDIVIOR ON FEBRUARY 15, 2018, IN ITS FY 2017 RESULTS, ASSUMED NO GENERIC FILM LAUNCH IN 2018​

* ‍COMPANY WILL CONTINUE TO MONITOR MARKET CONDITIONS AND WILL UPDATE ITS FINANCIAL GUIDANCE IF APPROPRIATE.

* INDIVIOR - WILL NOT BE ABLE TO RELY ON ‘514, ‘150, AND ‘497 PATENTS TO PREVENT ALVOGEN FROM MANUFACTURING AND MARKETING A GENERIC FILM ALTERNATIVE IN US​

* INDIVIOR PLC - ‍IF FDA GRANTS APPROVAL TO ALVOGEN, IT WOULD BE ABLE TO MARKET A GENERIC ALTERNATIVE TO SUBOXONE® FILM IN US​

* INDIVIOR - ‍EXPECT TO EXTEND MARKET LEADING POSITION IN ADDICTION DISEASE SPACE, REMAIN CONFIDENT IN ACHIEVING AT LEAST $1 BLN IN PEAK SUBLOCADE NET REVENUE​​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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