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May 20, 2020 / 5:27 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Indluplace Properties Says Resolved To Defer Decision On Interim Dividend Payment

1 Min Read

May 20 (Reuters) - Indluplace Properties Ltd:

* JSE: ILU - SUMMARISED CONSOLIDATED UNAUDITED RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 31 MARCH 2020

* INDLUPLACE PROPERTIES LTD - RESOLVED TO DEFER DECISION ON PAYMENT OF AN INTERIM DIVIDEND FOR PERIOD ENDED 31 MARCH 2020, TO END OF FINANCIAL YEAR

* INDLUPLACE PROPERTIES LTD - DISTRIBUTABLE INCOME OF 34,17 CENTS PER SHARE FOR SIX MONTHS ENDED 31 MARCH 2020

* INDLUPLACE PROPERTIES LTD - HY REVENUE 334.4 MILLION RAND VERSUS 318.3 MILLION RAND Source text for Eikon: Further company coverage:

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