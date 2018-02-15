BRIEF-Indonesia's 4.25 pct policy rate level sufficient to support economy -c.bank

Feb 15 (Reuters) - Indonesia’s central bank governor Agus Martowardojo told reporters on Thursday:
* DOMESTIC ECONOMY CONTINUES TO SEE IMPROVEMENT WITH A MORE SUSTAINABLE PROPORTION
* C.BANK IS WATCHING GLOBAL RISKS SUCH AS FINANCIAL MARKET VOLATILITY
* C.BANK TO MAINTAIN PRESENCE IN FOREX MARKET TO GUARD AGAINST EXCESSIVE VOLATILITY IN RUPIAH
* MONETARY EASING TRANSMISSION INTO THE BANKING SECTOR STILL ONGOING, ALTHOUGH NOT OPTIMUM YET
* C.BANK EXPECTS VOLATILITY WHEN THE UNITED STATES INCREASES RATES, BANK INDONESIA WILL CONTINUE TO BE IN THE MARKET
* INDONESIA C.BANK MONETARY STANCE REMAINS NEUTRAL (Reporting by Nilufar Rizki and Maikel Jefriando)