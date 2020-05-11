Healthcare
May 11, 2020 / 4:06 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Indra Withdraws 2020 Guidance And Postpones Dividend Payments Due To COVID-19

1 Min Read

May 11 (Reuters) - Indra Sistemas SA:

* SAYS 2020 GUIDANCE IS WITHDRAWN AND THE DECISION TO RESUME DIVIDEND PAYMENTS IS POSTPONED

* SAYS IMPACT OF COVID-19 ON Q1 RESULTS HAS BEEN STILL LIMITED AND MAINLY CONCENTRATED IN THE T&D (TRANSPORT & DEFENCE) DIVISION

* ON CORONAVIRUS: COMPANY EXPECTS AN IMPACT ON ITS RESULTS IN THE COMING QUARTERS

* SAYS IT HAS MORE THAN 940 MILLION EUROS AVAILABLE IN LIQUIDITY BETWEEN CASH AND CREDIT LINES AS OF MARCH 31ST Source text: bit.ly/2YPgC3H bit.ly/3dGIRpv Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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