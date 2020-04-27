BRIEF-Indusind Bank Exec Says Q4 Loan Growth Slowed Due to Virus Outbreak

April 27 (Reuters) - Indusind Bank Ltd Chief Executive Officer Sumant Kathpalia:
* SAYS LOAN GROWTH AT THE END OF Q4 SLOWED DUE TO THE CORONAVIRUS OUTBREAK
* SAYS BORROWER PROFILE IS BETTER THAN INDUSTRY SO HOPEFUL THAT CREDIT PROFILE WILL HOLD UP
* SAYS EXPECTS SLOWDOWN IN COMMERCIAL VEHICLE SEGMENT FOR FIRST TWO QUARTERS OF THIS FINANCIAL YEAR
* SAYS EXPECT GROWTH OF CORPORATE LOANS TO BE LIMITED TO 6-8% FOR THIS YEAR
* SAYS WILL MODERATE GROUP EXPOSURE IN THE CORPORATE LOAN BOOK
* SAYS WILL REDUCE SOME SECTORAL EXPOSURE ON CORPORATE REAL ESTATE AND ON NBFCS
* SAYS WILL INCREASE PROVISION COVERAGE RATIO TO 70% OVER THE COMING QUARTERS Further company coverage: