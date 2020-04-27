Healthcare
April 27, 2020 / 11:36 AM / in 2 hours

BRIEF-Indusind Bank Exec Says Q4 Loan Growth Slowed Due to Virus Outbreak

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Indusind Bank Ltd Chief Executive Officer Sumant Kathpalia:

* SAYS Q4 NIM AT 4.25%

* SAYS LOAN GROWTH AT THE END OF Q4 SLOWED DUE TO THE CORONAVIRUS OUTBREAK

* SAYS BORROWER PROFILE IS BETTER THAN INDUSTRY SO HOPEFUL THAT CREDIT PROFILE WILL HOLD UP

* SAYS EXPECTS SLOWDOWN IN COMMERCIAL VEHICLE SEGMENT FOR FIRST TWO QUARTERS OF THIS FINANCIAL YEAR

* SAYS EXPECT GROWTH OF CORPORATE LOANS TO BE LIMITED TO 6-8% FOR THIS YEAR

* SAYS WILL MODERATE GROUP EXPOSURE IN THE CORPORATE LOAN BOOK

* SAYS WILL REDUCE SOME SECTORAL EXPOSURE ON CORPORATE REAL ESTATE AND ON NBFCS

* SAYS WILL INCREASE PROVISION COVERAGE RATIO TO 70% OVER THE COMING QUARTERS Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below