Healthcare
April 27, 2020 / 10:40 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Indutrade Q1 EBITA Rises To SEK 616 Mln

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Indutrade AB:

* INTERIM REPORT 1 JANUARY - 31 MARCH 2020

* Q1 ORDER INTAKE SEK 5,401 MILLION VERSUS SEK 4.61 BILLION YEAR AGO

* Q1 NET SALES SEK 4,976 MILLION VERSUS SEK 4,366 MILLION YEAR AGO

* Q1 OPERATING PROFIT BEFORE AMORTISATION OF INTANGIBLE NON-CURRENT ASSETS ATTRIBUTABLE TO ACQUISITIONS (EBITA) ROSE 15% TO SEK 616 MILLION (537)

* ON CORONAVIRUS: DURING Q1, OVERALL IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC WAS LIMITED

* FINANCIAL POSITION IS STRONG AND IT IMPROVED EVEN FURTHER AFTER END OF QUARTER WHEN INDUTRADE EXTENDED SHORT-TERM LOANS TOTALLING SEK 800 MILLION BY MORE THAN THREE YEARS

* EVEN THOUGH DEMAND FOR MANY OF OUR COMPANIES CONTINUES TO DEVELOP POSITIVELY, OUR ASSESSMENT IS THAT OVERALL ORGANIC GROWTH DURING NEXT QUARTER WILL BE NEGATIVE

* ALL OF OUR COMPANIES THAT ARE EXPERIENCING A DECLINE IN ORDER INTAKE ARE WORKING WITH VARIOUS TYPES OF COST REDUCTION MEASURES AND MANY HAVE EVEN TEMPORARILY LAID OFF EMPLOYEES. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below