BRIEF-Informa Says Further Rescheduling Of Events Within 2020 Is Unlikely

June 12 (Reuters) - Informa PLC:
* INFORMA - ACTIVITY IN CHINA HAS PICKED UP PACE THROUGH PAST MONTH,
* INFORMA PLC - AGM TRADING UPDATE
* INFORMA - FROM AN OPERATING STANDPOINT, POSTPONEMENT PROGRAMME IS NOW LARGELY COMPLETE
* INFORMA - FURTHER RESCHEDULING OF EVENTS WITHIN 2020 IS UNLIKELY
* INFORMA - 160+ BRANDS HAVE NOW BEEN CANCELLED OR REPHASED FROM 2020 TO 2021,
* INFORMA - IT IMPLIES GROUP REVENUE FOR YEAR IS LIKELY TO BE ±£2BN
* INFORMA - ENCOURAGINGLY, WHERE EVENTS HAVE BEEN CANCELLED AND FOCUS SHIFTED TO 2021, CUSTOMER DEMAND FOR REBATES HAS BEEN RELATIVELY LOW
* INFORMA - CONSTRUCTIVE DISCUSSIONS WITH OUR US PRIVATE PLACEMENT DEBT HOLDERS ARE ONGOING
* INFORMA-DECISION ON WHEN/WHETHER TO CHANGE THESE DISCUSSIONS TO A FORMAL REQUEST FOR A COVENANT WAIVER WILL BE MADE ONCE THERE IS GREATER VISIBILITY Source text for Eikon: Further company coverage: