Healthcare
March 27, 2020 / 3:46 PM / in an hour

BRIEF-Infoscan Expands Agreement With Medintech For Distribution Of Coronavirus-Related Equipment

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Infoscan SA:

* SIGNS LETTER OF INTENT WITH AUSTRIA-BASED MEDINTECH GMBH - MEDICAL INNOVATIVE TECHNOLOGIES

* UNDER ANNEX PARTIES TO COOPERATE ON DISTRIBUTION OF PRODUCTS NECESSARY TO BATTLE COVID-19 CONSEQUENCES

* UNDER ANNEX CO TO DISTRIBUTE SARS-COV2 ANTIBODY TESTS, MEDICAL EQUIPMENT, INCLUDING VENTILATORS, CARDIOMONITORS, THERMOMETRES

* CO ALSO TO DISTRIBUTE PROTECTIVE EQUIPMENT SUCH AS N95 MASKS, SURGICAL MASKS, PROTECTIVE SUITS

* CO’S ACTIVITIES TO FOCUS ON PROMOTING PRODUCTS IN POLAND, LATER IN OTHER EUROPEAN COUNTRIES WHERE CO HAS BUSINESS PARTNERS

* MEDINTECH GIVES CO EXCLUSIVITY REGARDING OFFERING PRODUCTS IN POLAND Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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