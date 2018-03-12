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March 12, 2018 / 10:29 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Infosys To Voluntarily Delist From Euronext Paris, Euronext London Exchanges

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Infosys Ltd:

* SAYS CO ANNOUNCES ITS INTENT TO VOLUNTARILY DELIST FROM EURONEXT PARIS AND EURONEXT LONDON EXCHANGES

* SAYS ​ PRIMARY REASON FOR DELISTING IS LOW AVERAGE DAILY TRADING VOLUME OF INFOSYS ADS ON THESE EXCHANGES

* SAYS CO’S AMERICAN DEPOSITARY SHARES WILL CONTINUE TO BE LISTED ON NYSE

* SUBJECT TO APPROVAL OF PROPOSED DELISTING, A SALES FACILITY WILL BE PROVIDED TO THE HOLDERS OF ADS TRADING ON THE EXCHANGES

* THERE WILL BE NO CHANGE TO INFOSYS SHARE/ADS COUNT, CAPITAL STRUCTURE, FLOAT, AS A RESULT OF PROPOSED DELISTING Source text - bit.ly/2p3mun3 Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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