Healthcare
May 14, 2020 / 10:48 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Infusystem Holdings Reports First Quarter 2020 Financial Results

1 Min Read

May 14 (Reuters) - InfuSystem Holdings Inc:

* INFUSYSTEM HOLDINGS, INC. REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS

* Q1 REVENUE ROSE 18 PERCENT TO $21.6 MILLION

* INFUSYSTEM HOLDINGS - DURING 2020 Q1, DID NOT INCUR SIGNIFICANT ADDITIONAL UNPLANNED EXPENSES, EXPERIENCE DISRUPTIONS IN NORMAL OPERATIONS

* INFUSYSTEM HOLDINGS - DURING Q1, DID NOT SEE EVIDENCE OF WEAKNESS IN NET REVENUES ASSOCIATED WITH COVID-19

* INFUSYSTEM HOLDINGS - IN RESPONSE TO COVID-19, MOST ELECTIVE SURGERIES HAVE BEEN DELAYED Source text for Eikon: Further company coverage:

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