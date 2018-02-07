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February 7, 2018 / 9:15 PM / in 13 hours

BRIEF-Infusystem Holdings Reports Interim CFO Will Leave Co At End Of Current Quarter

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Infusystem Holdings Inc:

* INFUSYSTEM HOLDINGS, INC. REPORTS INTERIM CHIEF FINANCIAL OFFICER WILL LEAVE COMPANY AT END OF CURRENT QUARTER

* ‍INTERIM CHIEF FINANCIAL OFFICER, CHRISTOPHER DOWNS, HAS INFORMED COMPANY OF HIS DECISION TO RESIGN HIS POSITION WITH COMPANY​

* ‍TRENT SMITH, WILL ASSUME DOWNS‘S RESPONSIBILITIES AS TREASURER AND PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER​

* ‍COMPANY WILL IMMEDIATELY BEGIN A SEARCH FOR A NEW CHIEF FINANCIAL OFFICER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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