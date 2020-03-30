Healthcare
March 30, 2020 / 5:45 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-ING Suspends Any Payment Of Dividends Until At Least October 1

1 Min Read

March 30 (Reuters) - ING GROEP NV:

* ING PROVIDES UPDATE ON DIVIDEND IN THE CONTEXT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC

* ING DOES NOT EXPECT TO MAKE AN INTERIM-DIVIDEND PAYMENT FROM 2020 EARNINGS

* WILL REVIEW ANY FURTHER DIVIDEND ANNOUNCEMENTS AFTER 1 OCTOBER 2020

* IS WELL CAPITALISED, ABOVE REGULATORY REQUIREMENTS, BUT IN LINE WITH ECB’S RECOMMENDATIONS, IT WILL SUSPEND ANY PAYMENT OF DIVIDENDS ON ITS ORDINARY SHARES UNTIL AT LEAST 1 OCTOBER 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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