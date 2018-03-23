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Market News
March 23, 2018 / 10:05 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-InMed Has Received Final Approval For Listing On Toronto Stock Exchange

Reuters Staff

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Inmed Pharmaceuticals Inc:

* INMED PHARMACEUTICALS SAYS HAS RECEIVED FINAL APPROVAL FOR LISTING OF CO’S COMMON SHARES ON TORONTO STOCK EXCHANGE

* INMED PHARMACEUTICALS SAYS CO’S COMMON SHARES WILL COMMENCE TRADING ON TSX EFFECTIVE AS OF OPEN OF MARKET ON MARCH 26

* INMED PHARMACEUTICALS SAYS IN CONJUNCTION WITH LISTING ON TSX, COMMON SHARES WILL CONCURRENTLY BE DELISTED FROM CANADIAN SECURITIES EXCHANGE

* INMED PHARMACEUTICALS SAYS UPON LISTING ON TSX, COMMON SHARES WILL CONTINUE TO TRADE UNDER SYMBOL “IN” Source text for Eikon: Further company coverage:

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