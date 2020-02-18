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February 18, 2020 / 2:20 PM / Updated 44 minutes ago

BRIEF-Inmode Reports Q4 Non-GAAP Earnings Per Share Of $0.46

1 Min Read

Feb 18 (Reuters) - Inmode Ltd:

* INMODE REPORTS RECORD FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.46

* Q4 REVENUE $47 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $42.3 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.38 — REFINITIV IBES DATA

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.46

* SEES FY 2020 REVENUE $190 MILLION TO $198 MILLION

* SEES FY2020 NON-GAAP EARNINGS PER DILUTED SHARE BETWEEN $1.85 AND $1.93

* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.70, REVENUE VIEW $190.6 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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