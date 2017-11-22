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BRIEF-Innate Pharma provides an update on lirilumab
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#Healthcare
November 22, 2017 / 5:18 PM / in 44 minutes

BRIEF-Innate Pharma provides an update on lirilumab

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 22 (Reuters) - INNATE PHARMA SA:

* REG-INNATE PHARMA PROVIDES AN UPDATE ON LIRILUMAB

* ‍LIRILUMAB CONTINUES TO BE WELL-TOLERATED IN MONOTHERAPY AND IN COMBINATION ACROSS MULTIPLE TUMOR INDICATIONS

* COMBINATION OF NIVOLUMAB PLUS LIRILUMAB IN EXTENDED POPULATION OF PATIENTS WITH SCCHN DID NOT PROVIDE CLEAR EVIDENCE OF BENEFIT TO PATIENTS OR OBVIOUS DEVELOPMENT PATH

* ‍‍ON COMBINATION OF NIVOLUMAB PLUS LIRILUMAB: DISCUSSIONS ARE ONGOING REGARDING NEXT STEPS

* AN UPDATE IS PLANNED FOR EARLY 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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