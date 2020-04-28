Healthcare
April 28, 2020 / 5:12 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Innate Pharma: Updates on Avdoralimab Phase II Clinical Trial

1 Min Read

April 28 (Reuters) - Innate Pharma SA:

* FIRST PATIENT DOSED IN AVDORALIMAB PHASE II CLINICAL TRIAL IN COVID-19 PATIENTS WITH SEVERE PNEUMONIA

* INNATE PHARMA SA - PHASE II TRIAL IS SUPPORTED BY AN EXPLORATORY TRANSLATIONAL STUDY, EXPLORE COVID-19 WHICH SUGGESTS THAT PATIENTS WHO PROGRESS TOWARDS SEVERE COVID-19 DISEASE EXHIBIT AN ACTIVATION OF THE C5A/C5AR PATHWAY

* INNATE PHARMA SA - PHASE II TRIAL IS SUPPORTED BY AN EXPLORATORY TRANSLATIONAL STUDY, EXPLORE COVID-19 PRIMARY OBJECTIVE OF THIS INVESTIGATOR-SPONSORED TRIA IS TO IMPROVE PROPORTION OF COVID-19 PATIENTS WITH SEVERE PNEUMONIA WHO NO LONGER NEED TO BE HOSPITALIZED AND TO REDUCE THE NEED FOR AND DURATION OF MECHANICAL VENTILATION IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA COMPLICATED BY ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME (ARDS) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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