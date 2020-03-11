Healthcare
March 11, 2020 / 6:04 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Innelec Expects Social Movements And Coronavirus To Impact FY Turnover

1 Min Read

March 11 (Reuters) - INNELEC MULTIMEDIA SA:

* 2019-2020 TURNOVER NOW EXPECTED TO DECREASE

* GOOD GROWTH PROSPECTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2020-2021

* ON CORONAVIRUS: CRISIS SHOULD ALSO DISRUPT BUT NOT CEASE SUPPLY AND SALES FOR MARCH, LAST MONTH OF FISCAL YEAR

* STRONG GROWTH IN DERIVATIVES OF MORE THAN 85% GENERATED AN UPGRADE OF ORGANISATION AND A ONE-OFF INCREASE IN LOGISTICS COSTS THAT WILL AFFECT CURRENT OPERATING RESULT

* CORONAVIRUS AND DISRUPTIONS LINKED TO SOCIAL MOVEMENTS WILL HAVE A SIGNIFICANT IMPACT ON THE GROUP'S ANNUAL RESULTS Source text for: bit.ly/2TFVzgQ Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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