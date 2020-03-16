Healthcare
March 16, 2020 / 11:56 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Inner Mongolia Energy Engineering Updates On Major Findings Of Independent Forensic Review

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Inner Mongolia Energy Engineering Co Ltd:

* UPDATES ON MAJOR FINDINGS OF INDEPENDENT FORENSIC REVIEW

* AUDIT COMMITTEE AND BOARD HAVE REVIEWED FORENSIC REVIEW REPORT PREPARED BY PWC

* AUDIT COMMITTEE, BOARD ADVISE CO TO RECTIFY ALL ISSUES INCURRED, RELATED TO REVIEW ISSUES TO MINIMISE IMPACT ON CO

* BOARD ADVISES CO TO TAKE MEASURES TO STRENGTHEN CORPORATE GOVERNANCE AND INTERNAL CONTROL SYSTEM

* TRADING IN SHARES OF CO HAS BEEN SUSPENDED FROM 18 MARCH 2019 AND WILL REMAIN SUSPENDED UNTIL FURTHER NOTICE Source text for Eikon: Further company coverage:

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