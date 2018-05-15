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Market News
May 15, 2018 / 2:44 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Innergex Enters The South American Renewable Energy Market By Acquiring Two Hydro Facilities

Reuters Staff

1 Min Read

Innergex Renewable Energy Inc:

* INNERGEX ENTERS THE SOUTH AMERICAN RENEWABLE ENERGY MARKET BY ACQUIRING TWO HYDRO FACILITIES

* INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC - SELECTED IN BID PROCESS TO ACQUIRE IN PARTNERSHIP DUQUECO HYDRO PROJECT

* INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC - TOTAL ENTERPRISE VALUE ACQUIRED, NET OF CASH, OF US$210 MILLION

* INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC - TRANSACTION TO BE PARTLY FINANCED BY ITAÚ

* INNERGEX RENEWABLE ENERGY - SIGNED EXCLUSIVITY AGREEMENT WITH ENERGÍA LLAIMA FOR A JOINT VENTURE PARTNERSHIP TO ACQUIRE A 50% STAKE IN COMPANY

* INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC - INNERGEX WOULD OWN 50% OF ENERGÍA LLAIMA FOR $110 MILLION TO BE INVESTED IN NEXT 3 YEARS

* INNERGEX RENEWABLE ENERGY - ON SIGNING FINAL PARTNERSHIP AGREEMENT CO WOULD OWN 50% OF ENERGÍA LLAIMA FOR TOTAL $110 MILLION TO BE INVESTED IN NEXT 3 YRS Source text for Eikon: Further company coverage:

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