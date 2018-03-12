BRIEF-Innerworkings Announces Q4 Earnings Per Share $0.03

March 12 (Reuters) - Innerworkings Inc:
* INNERWORKINGS ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.06
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.14 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.56 TO $0.59
* INNERWORKINGS REAFFIRMS EXISTING FULL-YEAR 2018 GUIDANCE ANNOUNCED PREVIOUSLY
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.57, REVENUE VIEW $1.19 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)