BRIEF-INNOPHOS HOLDINGS REPORTS Q3 ‍DILUTED EPS $0.58​

Oct 31 (Reuters) - Innophos Holdings Inc:
* INNOPHOS HOLDINGS, INC. REPORTS THIRD-QUARTER 2017 RESULTS
* Q3 REVENUE VIEW $181.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* COMPANY INCREASED ITS FULL YEAR 2017 SALES GUIDANCE, AND MAINTAINED ITS ADJUSTED EBITDA
* Q4 2017 IS FORECASTED TO SHOW DOUBLE-DIGIT SALES AND ADJUSTED EBITDA GROWTH VERSUS PRIOR YEAR
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.72 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* IS PLANNING MANUFACTURING STOPPAGE IN Q4 IN BROADER PLANT MAINTENANCE, SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION PROGRAM WILL BE PHASED THROUGHOUT 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: